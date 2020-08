Gesund leben : Warum Gemüse gesünder ist als Fleisch

Fleisch enthält alle neun essentiellen Aminosäuren, die für den Menschen lebensnotwendig sind, die er aber nicht selbst bilden kann. Dennoch kann ein dauerhaft hoher Fleisch- und Wurstkonsum die Gesundheit schädigen. Foto: Getty Images/iStockphoto/AlexPro9500

Saarbrücken Forscher haben die Zusammensetzung von Fleisch und Gemüse analysiert. Große Unterschiede gibt es bei den Proteinen. Und das beeinflusst unsere Gesundheit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neuere Forschungen zeigen, dass eine Kalorienreduzierung nicht dringend erforderlich sein muss, um Gewicht zu verlieren oder Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2 oder schlechte Blutfettwerte zu bekämpfen. Wichtig ist offenbar, was wir essen. Wichtig sind die Aminosäuren, die wir zu uns nehmen.

Aminosäuren sind die Bausteine aller Proteine (Eiweiße) in unserem Organismus. Ohne sie würden wir schnell sterben. Proteine geben Zellen ihre Form und Festigkeit, steuern als Enzyme und Hormone den Stoffwechsel, transportieren zum Beispiel Sauerstoff und Fette oder bekämpfen als Antikörper eindringende Krankheitserreger.

Rotes Fleisch im Fadenkreuz Von den 20 Aminosäuren, die unserer Körper zum Aufbau der Proteine verwendet, kann er neun nicht selbst herstellen. Diese sogenannten essentiellen Aminosäuren müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Fleisch enthält alle neun essentiellen Aminosäuren. Doch in einer Studie nach der anderen wurde inzwischen gezeigt, dass eine Ernährung mit viel Fleisch mit einer früheren Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Krankheiten und mit einem Risiko für Darm-, Bauchspeicheldrüsen- und Prostatakrebs verbunden ist. In besonders schlechtem Licht erscheint verarbeitetes rotes Fleisch: etwa vom Schwein, Rind, Kalb, Lamm, Schaf, Kaninchen, Hammel, Pferd oder Ziege, die zu Würstchen, Schinken, Wurst und Speck verarbeitet wurden.

Zum Ausgleich Gemüse Für die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) haben 22 Experten aus zehn Ländern 800 Studien ausgewertet. Das Ergebnis ist eindeutig: Die tägliche Aufnahme von mindestens 50 Gramm verarbeitetem Fleisch steigert das Krebsrisiko. Wenn wir jedoch tierisches Protein weitgehend oder ganz durch pflanzliches Protein ersetzen, geht die Gesamtsterblichkeit deutlich zurück.

Forscher der medizinischen Universität Harvard in Boston und der Universität Mailand haben in einer Studie den Konsum von tierischem und pflanzlichem Protein von 131 342 Menschen untersucht. Es stellte sich heraus, dass Menschen länger leben, wenn sie tierisches durch pflanzliches Protein ersetzen. „Besonders günstig ist es, wenn sie dabei weitgehend auf rotes Fleisch verzichten“, erklärt Professor Dr. Mingyang Song von der Universität Harvard.

Mangel heilt Zellen Man weiß heute, dass es keine einzige Aminosäure gibt, die man nicht auch aus pflanzlichen Proteinquellen beziehen könnte. „Allerdings liefern Pflanzen in der Regel im Gegensatz zu den meisten Fleischsorten immer nur wenige Aminosäuren gleichzeitig“, sagt Professor Dr. David Sinclair von der medizinischen Universität Harvard in Boston. Doch das bringt große gesundheitliche Vorteile, wie neue Forschungsergebnisse zeigen. Ein Organismus, in dem einzelne Aminosäuren eine Zeit lang Mangelware sind, zwingt seine Zellen dazu, momentan nicht benötigte, geschädigte und falsch gefaltete Proteine abzubauen und wiederzuverwerten. Die Zellen verwenden dann weniger Energie auf die Teilung, sondern mehr auf den Prozess der Regeneration, Reparatur und Selbstreinigung. Man spricht von Autophagie. Das begünstige am Ende bei allen bislang untersuchten Organismen ein längeres Leben bei guter Gesundheit, sagt Sinclair.

Nicht nur Fasten, also die bewusste Reduktion von Kalorien, setzt den Autophagie-Prozess in Gang, sondern auch eine Einschränkung der Aminosäurezufuhr durch die gezielte Auswahl der Nahrungsmittel. „Das wird am ehesten erreicht, wenn man den Konsum von Fleisch und Milchprodukten einschränkt“, erklärt Sinclair.

Längeres Leben Wissenschaftler konnten zeigen, dass nicht alle Aminosäuren gleich wirken. Eine besondere Rolle kommt der Aminosäure Methionin zu. Forscher an den Nationalen Gesundheitsinstituten der USA in Bethesda (Maryland), der Universität von Michigan und der medizinischen Universität Harvard in Boston haben herausgefunden, dass die Gesundheit von Mäusen besonders profitiert, wenn das Futter nur wenig Methionin enthält. Dann sind die Organe beispielsweise besser vor Sauerstoffmangel geschützt und die gesunde Lebensdauer verlängert sich um 20 Prozent.

Bei einer eingeschränkten Zufuhr von Methionin verlieren stark übergewichtige Mäuse schnell einen großen Teil ihres Körperfetts. Das hat Professor Dr. Dudley Lamming von der Universität von Wisconsin nachgewiesen. „Dabei konnten die Mäuse weiterhin so viel fressen, wie sie wollten, auch ungesundes Futter, und sie hatten auch kaum Bewegung. Dennoch verbesserte sich der Blutzuckerspiegel deutlich“, berichtet Lamming. Er und seine Kollegen gehen davon aus, dass eine Einschränkung des Methionin-Konsums auch bei Menschen eine gesundes Gewicht und einen gesunden Stoffwechsel fördert.

Zwar können wir ganz ohne Methionin nicht leben, doch ein zeitweiser Mangel kommt der Gesundheit offensichtlich zugute. Besondes viel Methionin steckt in Rind-, Lamm-, Schweine- und Gefügelfleisch sowie in Eiern. Pflanzliches Protein hingegen enthält diese Aminosäure im Allgemeinen nur in geringen Mengen.

Schutz vor Krankheiten Ein Team von 18 Forschern australischer, europäischer und amerikanischer Universitäten hat weitere Aminosäuren identifiziert, die die Zellteilung und das Zellwachstum in besonderen Maße anfachen, also auch mit Übergewicht und Zivilisationskrankheiten wie Diabetes Typ 2, Bluthochdruck und sogar Krebs in Zusammenhang stehen. Es sind die Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin, die alle reichlich in Fleisch, Fisch und Käse, aber auch Hülsenfrüchten stecken.

Versuche haben gezeigt, dass Tiere, die wenig von diesen Aminosäuren aufnehmen, länger leben. Die Wissenschaftler hatten 858 Mäuse mit 25 verschiedenen Diäten (im Sinne von Ernährungsstil) gefüttert. Eine Begrenzung der Proteinzufuhr verbesserte die Gesundheit und verlängerte das Leben. Studien haben gezeigt, dass auch Menschen einen deutlich gesünderen Stoffwechsel haben, wenn sie weniger der Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin aufnehmen. Solche Befunde erklären möglicherweise, warum Vegetarier seltener an Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebs leiden als Fleischesser.

Hoher Proteinkonsum Nun stellt sich die Frage, wie ein dauerhaft hoher Proteinkonsum beim Menschen zu bewerten ist, zumal es zahlreiche eiweißreiche Diäten gibt, die einen Gewichtsverlust und bessere Gesundheit versprechen.

Untersuchungen haben gezeigt, dass Senioren oft unter Eiweißmangel leiden. Das ist ein vielfach verkanntes Problem, denn es beschleunigt den Muskelschwund und schwächt das Immunsystem. Daher sollten ältere Menschen möglichst regelmäßig Eiweiß verzehren: Milchprodukte, Fisch, Eier, Geflügel und Fleisch.

Der Großteil der Bevölkerung nimmt jedoch mehr als genug Eiweiß zu sich, oft sind es Fleisch und Wurst. Ein Team von Forschern mehrerer amerikanischer und italienischer Universitäten ist nach einer Studie zu einem klaren Ergebnis gekommen: „Eine moderate Reduzierung des gesamten Nahrungsproteins oder ausgewählter Aminosäuren kann die Stoffwechselgesundheit bei Menschen schnell verbessern.“ Vieles deutet darauf hin, dass die Aminosäure-Zusammensetzung der Lebensmittel sogar wichtiger ist als ein eingeschränkter Konsum bei allen Aminosäuren. Dazu erläutert der Ernährungsforscher David Sinclair: „Am einfachsten lässt sich das immer noch bewerkstelligen, wenn man den Fleischverzehr vermindert.“

Gemüse wirkt sich auf unsere Gesundheit positiv aus, weil es einige Aminosäuren, die Bausteine unserer Proteine, nur in geringen Mengen enthält. Das fördert die Selbstreinigung und Regeneration unserer Zellen. Foto: Getty Images/iStockphoto/Floortje