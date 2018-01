später lesen Lokalsport Altherren-Kicker kämpfen um Stadtmeistertitel Teilen

Twittern







Am Samstag sind der Weseler SV und der Stadtsportverband in der Rundsporthalle Ausrichter der Stadtmeisterschaften im Hallenfußball für Altherren (Ü 32). Insgesamt zwölf Teams sind ab 12 Uhr dabei. In Gruppe A kicken der Weseler SV, PSV Wesel, GW Flüren, SV Büderich sowie zwei Mannschaften von Viktoria Wesel. In Gruppe B treten die Gastmannschaften Yesilyurt Möllen, Hamminkelner SV, VfL Rhede, SV Brünen, SV Schermbeck und TuS 08 Rheinberg an.