Alte Tante hat Demokratie gezeigt

Die alte Tante SPD – hat wieder mal als älteste Partei in unserem Land gezeigt, was wirkliche Demokratie ist. Viele wollen es bestimmt nicht hören – ob man diese Partei will oder nicht – es war am Sonntag beim Sonderparteitag der SPD eine Sternstunde der Demokratie zu erleben. Nun einen guten Rat an die SPD-Verantwortlichen: Verhandeln Sie hart – knallhart! Und dann wird am Schluss die CSU Nein zur neuen großen Koalition sagen. Und dann ist der Ball sichtbar im richtigen Tor – nämlich in Frau Angela Merkels Tor – dort, wo er schon seit Wochen liegt – und was keiner von der CDU zugeben will.