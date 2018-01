Ärger über Wartezeiten bei der 903

In der Facebook-Gruppe "Straßenbahn Duisburg" sorgt die Tram-Linie 903 für Aufregung. Dort hat ein Nutzer zwei Bilder vom Hauptbahnhof eingestellt, aufgenommen an einem Sonntag gegen 20 Uhr: Das erste zeigt den überfüllten Bahnsteig, auf dem zweiten ist zu sehen, wie die überfüllte Bahn abfährt und zahlreiche Fahrgäste zurücklässt. "Der normale Wahnsinn am Hauptbahnhof sobald die 903 in den 30-Minuten-Takt wechselt - und das Tag für Tag", kommentiert einer der Nutzer. Obwohl das schon seit Monaten so geht, werde nichts von der DVG oder Politik dagegen unternommen.

Ein Blick auf den Fahrplan zeigt: Wochentags fährt die 903 ab 21, bzw. 22 Uhr, sonn- und feiertags ab 18 bzw. 19 Uhr nur noch zweimal in der Stunde. "Liebe DVG, sorgt endlich dafür, dass genug Fahrzeug-Kapazität zur Verfügung gestellt wird, damit die Leute auch alle weg kommen und dort nicht andauernd stranden", appelliert ein Nutzer in seinem Post. Eine Alternative, um von Stadtmitte in den Norden zu kommen, gebe es nicht wirklich, wenn man nach Meiderich oder Hamborn muss. Zudem sei der Stadt das Problem bekannt. Denn in der Beschlussvorlage des neuen Nahverkehrsplans ist die Linie 903 um 21 Uhr mit einer Auslastung von 124 Prozent verzeichnet, um 22 Uhr sind es noch 94 Prozent.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft weiß um die besondere Bedeutung ihrer drei Straßenbahnlinien (903, 901, U79). "Alle drei bilden das Rückgrat des ÖPNV in Duisburg und bringen den Löwenanteil der Fahrgäste von A nach B", sagt DVG-Sprecher Felix zur Nieden. Dass es zu Stoßzeiten zu erhöhtem Fahrgastaufkommen komme, sei bekannt. Man habe bereits versucht, zu reagieren. Es sei jedoch nicht möglich, längere Züge einzusetzen: "Zum einen lässt die Länge der Bahnsteige im U-Bahn-Bereich keine längeren Fahrzeuge zu, da wir aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Schienennetzes sowohl Hoch-Bahnsteige als auch Normalausstiege haben." Zum anderen lasse die Traktion der Fahrzeuge keine längeren Züge zu. Bei der Konzeption der neuen Straßenbahnen habe die DVG das erhöhte Fahrgastaufkommen berücksichtigt. Die neuen Wagen könnten mehr Gäste befördern als die aktuellen. Die ersten Prototypen sollen 2019 rollen.

Und eine Takterhöhung? "Eine solche Anpassung muss immer im Zusammenhang mit dem Gesamtfahrplan gesehen werden", sagt zur Nieden. Das Drehen an einer Stellschraube bedeute immer auch Bewegung an einer anderen. Der Takt sei zudem erst vor knapp einem halben Jahr "umfangreich erhöht" worden, so dass seitdem wochentags und samstags die Straßenbahnen bis 21 Uhr im 15-Minuten-Takt fahren. "Zu den Starkverkehrszeiten im Berufsverkehr fahren die Bahnen durch Verstärkerfahrten sogar im 7,5-Minuten-Takt." Perspektivisch, so sehe es der neue Nahverkehrsplan der Stadt vor, werde die Linie SB40 den nördlichen Teil der 903 von Walsum bis in die Stadtmitte entlasten.