Schön, dass sich Peter Alt vom Bund Deutscher Architekten für „demokratische Mitbestimmung“ hinsichtlich der Abteifenster so vehement einsetzt. Leider tat er das nicht bei vielen städtebaulichen Sünden, die manche seiner Berufskollegen anrichteten. Die Fratres im Kloster haben eine zunkunftsweisende Entscheidung für die Kirchenfenster von Werner Richter gefällt, die die Abtei und das Saarland mit ihrer Strahlkraft aufwerten und das sonstige Klein-Klein mit kulturell eher unbedeutenden Lösungen in den Schatten stellen. Was kann bedeutungsvoller für ein Kirchenfenster und eine Abtei sein?