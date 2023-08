Tholey Abtei Tholey bietet wieder Führungen an

Auch an den kommenden Wochenenden werden wieder öffentliche Führungen durch die Abteikirche in Tholey und den Klostergarten angeboten. Die Tholeyer Benediktinerabtei ist das älteste Kloster Deutschlands. Die Abteikirche wurde um das Jahr 1300 fertig gestellt. Sie wurde in den vergangenen Jahren umfangreich saniert und beherbergt mit den neuen Fenstern des weltbekannten Künstlers Gerhard Richter sowie von Mahbuba Maqsoodi Kunst von Welt.