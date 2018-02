später lesen Nächste Pleite in der NHL Absturz der Oilers mit Draisaitl geht weiter Teilen

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers rutschen in der Eishockey-Profiliga NHL immer tiefer in die Krise. Das Team um den Jungstar aus Köln kassierte am Samstag (Ortszeit) ein 0:1 beim Schlusslicht Arizona Coyotes und damit bereits die sechste Pleite in Serie.