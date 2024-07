Gute Perspektiven Erzieherschule Neunkirchen: Auf sie warten spannende Arbeitsplätze

Im Anschluss an einen Gottesdienst in der Marienkirche sind jetzt die Schülerinnen und Schüler der Klasse zwölf der Edith-Stein-Schule in das Berufspraktikum entlassen worden. Nach drei Jahren vollschulischer Ausbildung, unterbrochen von zwölf Wochen Praktikum, schließt sich nun das vorgeschriebene einjährige Berufspraktikum an, wie es in der Mitteilung der Schule weiter heißt. Schulleiter Markus Kirsch: „Vieles wird sich jetzt verändern. Der Klassenverband löst sich auf, das Team in der Einrichtung wird wichtiger, denn die praktische Arbeit steht jetzt im Vordergrund. Und dafür bilden wir ja auch aus: für die Praxis, nicht für die Schule.“ Im Beisein von Familie und Freunden erhielten die angehenden Berufspraktikantinnen und -praktikanten ihre Zeugnisse.