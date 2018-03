später lesen Zum Tod des britischen Astrophysikers Abschiedsvideo von Stephen Hawking an die Menschheit FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

Die Universität Cambridge hat kurz nach dem Tod von Stephen Hawking eine Videobotschaft des britischen Astrophysikers veröffentlicht. Hawking richtet sich in dem Clip an die Welt: "Seid neugierig. Und wie schwierig das Leben auch zu scheinen mag, es gibt immer etwas, was du machen kannst."