später lesen Polizei Aachen veröffentlicht Liste Das sind die am häufigsten gestohlenen Weihnachtsgeschenke FOTO: dpa, kjh kde FOTO: dpa, kjh kde Teilen

Twittern







Alle Jahre wieder veröffentlicht die Aachener Polizei eine Statistik der Gegenstände, die in den Tagen vor Heiligabend in der Region gestohlen wurden. Die Polizei geht davon aus, dass so manches Diebesgut als Geschenk unterm Baum landet.