47-Jährige aus Aachen wird vermisst

Die Polizei in Aachen sucht mit einem Fahndungsfoto nach einer vermissten Frau. Die 47-Jährige Katja S. wurde zuletzt am Donnerstag in einem Krankenhaus gesehen.