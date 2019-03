Die Feuerwehr Essen war am Abend zu einer Unfallstelle auf der A52 in Fahrtrichtung Düsseldorf gerufen worden. Dort sei ein Fahrzeug in die Leitplanke gefahren und brenne. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr an der Unfallstelle eintrafen, fanden sie kein Feuer, aber einen völlig zerstörten Sportwagen.

Der Wagen hatte nach Angaben der Feuerwehr am Mittwochabend die Leitplanke durchbrochen und war einen Hang hinuntergestürzt. Eine Frau wurde aus dem Wagen geschleudert und starb den Angaben der Feuerwehr zufolge noch am Unfallort.

Eine weitere Person hatte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

