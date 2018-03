A45 wegen umgekippten Lasters ganze Nacht gesperrt

Frühestens gegen 6 Uhr morgens werde mit einem Ende der Bergungsarbeiten gerechnet, sagte ein Sprecher der Polizei in Dortmund. Am Montagabend war der Reifen des Lastwagens kurz hinter der Anschlussstelle Siegen geplatzt. Der mit einer Chemikalie beladene Tanklastzug schlingerte daraufhin gegen die Leitplanke und in die Böschung und kippte quer über die Fahrbahn. Der 30 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt.

Weil sowohl der Diesel im Tank als auch die Ladung abgepumpt werden mussten, dauerte die Bergung des Lasters die gesamte Nacht. Entgegen erster Annahmen war die geladene Flüssigkeit laut Polizei kein Gefahrgut, sondern ein flüssiger Grundstoff für Farben oder Diesel.

(lnw)