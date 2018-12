Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall um 6.55 Uhr an der Anschlussstelle Merzenich in Fahrtrichtung Köln. Nach ersten Erkenntnissen sind drei Autos an dem Unfall beteiligt.

Eine Person wurde tödlich und mindestens eine weitere Person schwer verletzt.

Der Unfallhergang ist bislang unklar. Die Autobahn soll laut Polizei noch bis in die Mittagsstunden gesperrt sein.

(skr)