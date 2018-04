Autofahrer steigt auf Autobahn aus und wird von Lkw erfasst

Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen des 57-Jährigen am späten Montagabend auf dem Seitenstreifen liegengeblieben. Als der Mann ausstieg, wurde er auf der Fahrbahn von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Die A4 blieb in Fahrtrichtung Olpe ab dem Kreuz Köln-Süd bis zum frühen Morgen voll gesperrt, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Bergungsarbeiten dauerten am Dienstagmorgen noch an.

(wer)