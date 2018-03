800 Ferkel sterben bei Stallbrand

Am Dienstag bemerkten Zeugen gegen 5.40 Uhr den Brand auf einem Hof an der Hörsteler Straße in dem Ort Recke im Kreis Steinfurt und riefen die Feuerwehr. Eine etwa 450 Quadratmeter große Stallanlage war dort in Flammen aufgegangen.

In dem Stall befanden sich laut Feuerwehr etwa 800 Ferkel und 50 Sauen. Alle Tiere sind verendet. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Warum das Feuer ausbrach, ist bisher unklar. Die Polizei beschlagnahmte die Brandstelle.

Die Schadenssumme liegt laut ersten Schätzungen der Feuerwehr im hohen sechsstelligen Bereich.