3:3 - SV Hö.-Nie. steht jetzt auf dem Relegationsplatz

Nach zwei Siegen infolge ist der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter am Ostermontag mit gesundem Selbstvertrauen in das Nachholspiel gegen DJK Arminia Klosterhardt gegangen. Auf heimischem Geläuf sollte der dritte Sieg in Folge her. Am Ende stand ein 3:3 (1:0) zu Buche, wodurch der Gastgeber auf den Relegationsplatz kletterte.