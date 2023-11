Dance 4 Fans Junge Tänzer aus ganz Europa kommen nach Neunkirchen

Viele Kinder, Teenager und junge Erwachsene träumen davon, irgendwann einmal erfolgreiche Tänzer zu sein: Am Freitag, 24. November, wird daher in der Neunkircher Gebläsehalle ein „Dance 4 Fans-Workshop“ angeboten. Dieser soll als „Warm-Up-Veranstaltung“ für die am Folgetag dort ausgerichtete Europameisterschaft 2023 im Videoclip-Dancing dienen. Geleitet wird der Kurs von Trong Hieu Nguyen, kurz Trong, der laut dem Veranstalter in Asien bereits „ein mehr als gefeierter Superstar“ ist und in Deutschland beim ESC-Vorentscheid bereits für viele der „Sieger der Herzen“ gewesen sei.