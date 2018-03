Mainz-Trainer Schwarz ruft Konkurrenzkampf im Tor aus

"Alle drei Torhüter sind auf dem Trainingsplatz und machen einen guten Eindruck", sagte der 39-Jährige am Donnerstag.

Schwarz will erst in der Abschlussbesprechung am Sonntag bekannt geben, ob weiterhin U21-Nationalkeeper Florian Müller im Tor der Rheinhessen steht oder ob Robin Zentner oder Rene Adler wieder eine Chance erhalten. Zentner hatte seinen Platz zwischen den Pfosten wegen einer Knieverletzung aufgeben müssen, der ehemalige Nationaltorhüter Adler nach langer Verletzungspause zuletzt nur auf der Bank gesessen.

Nach vier Spielen ohne Sieg mit nur einem Torerfolg hatten die Mainzer in der Länderspielpause einen Neustart ausgerufen. Schwarz möchte diese Worte direkt mit einer guten Leistung untermauern: "Es muss nicht jeder Pass ankommen, aber die Leute sollen merken: Jetzt heißt es Endspurt und Feuer frei."

Währenddessen hat der Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann Schwarz auch für den Fall eines Abstiegs sein Vertrauen ausgesprochen. "Sandro muss sich als Trainer sicher noch entwickeln. Aber ich würde gerne diesen Weg auch mit ihm gehen, weil er viele Voraussetzungen mitbringt", sagte der Klubchef am Donnerstag bei Sky Sport News HD.

(sid)