Fußball-Bezirksligist DJK Vierlinden verlor bei Blau-Gelb Überruhr mit 1:4 (0:1). "Wir waren aber 70 Minuten lang trotz Unterzahl das dominante Team", so DJK-Trainer Almir Duric. Nach elf Minuten sah Keeper Marvin Knaup Rot, da er außerhalb des Strafraums eine Torchance mit der Hand verhindert haben soll. "Er war draußen, aber das war niemals Hand." Danach musste der eingewechselte Lukas Bischoff erstmals hinter sich greifen. Bei einem Elfmeter schoss Beno Koncic den Ball an die Unterkante der Latte, von der er offenbar hinter die Linie sprang, doch der Schiri gab das Tor nicht. Als Koncic das 1:1 glückte, vergab die DJK viele Chancen. Stattdessen traf der Gastgeber drei weitere Tore. Am Montag ist die DJK um 15 Uhr zu Gast beim SC Frintrop.