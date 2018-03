später lesen Lokalsport 1:3 - SV Büderich verliert trotz einer frühen Führung Teilen

Der SV Büderich kassierte in der Fußball-Kreisliga A Moers beim Rumelner TV eine 1:3 (1:1)-Niederlage und fiel auf den siebten Platz zurück. Zwar brachte Sascha Ströter den Neuling schon in der siebten Minute in Führung. Doch Sicherheit gab dieser frühe Treffer der Mannschaft nicht. "Wir haben verdient verloren, weil wir im Mittelfeld keinen Zugriff auf den Gegner bekommen haben. Außerdem hatten wir wieder einmal Probleme auf dem für uns ungewohnten Kunstrasen", sagte Trainer Stefan Tebbe. Die Gegentore fielen in der zehnten, 70. und 85. Minute.